Vrouwen Ajax winnen beker dankzij goal in blessuretijd

De ploeg uit Amsterdam pakte de afgelopen twee seizoenen de ‘dubbel’. Ajax moest de landstitel in de eredivisie voor vrouwen dit jaar echter aan FC Twente laten. Met winst van de KNVB-beker kreeg Nihom toch nog een mooi afscheid. PEC Zwolle kwam in het stadion van Excelsior vroeg op voorsprong via een doelpunt van Maxime Bennink. Linda Bakker trok de stand al in de elfde minuut weer gelijk na een steekpass van international Liza van der Most, een van de vier WK-gangers in de selectie van Ajax.



PEC Zwolle had het beste van het spel, maar verzuimde te scoren. Aan de andere kant was invalster Eshly Bakker in de slotfase dicht bij de 2-1 voor Ajax. Een verlenging leek aanstaande, tot Lewerissa in de 93e minuut de bal met heel wat fortuin in het doel werkte. ,,Dit was zeker niet mijn mooiste doelpunt, maar hij was wel heel belangrijk’', zei de aanvalster bij FOX Sports. ,,Bij de mannen ging het deze week in de laatste minuut mis, bij ons ging het gelukkig goed. Vlak voor het eindsignaal scoren is het mooiste.’’



Dick Schoenaker reikte de ‘dennenappel’ uit aan de Ajax-aanvoersters Kika van Es en Loïs Schenkel-Oudemast, die stopt met voetballen en door een blessure niet in actie kon komen.