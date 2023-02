Vrouwen FC Utrecht met trainer Linda Helbling in eredivisie in

Feyenoord factcheck: had de koploper acht punten meer moeten hebben?

Feyenoord is sinds de winterstop nog ongeslagen, maar leverde al wel acht punten in. Volstrekt onnodig vinden ze in Rotterdam, waar het gevoel overheerst dat de duels met FC Utrecht (1-1), Ajax (1-1), FC Twente (1-1) en PSV (2-2) gewonnen hadden moeten worden. Blijkt dat ook uit de cijfers? Een duik in de statistieken.

6 februari