VVCS heeft vragen aan KNVB, FC Twente wil met jurist en FBO om tafel

Levchenko: Ieder heeft zijn belangen, maar er is nu wel één lijn

,,Het was heel erg veel informatie, maar het is een heel duidelijk en goed plan. Het is natuurlijk allemaal niet optimaal, maar er is goed over nagedacht”, aldus Evgeniy Levchenko, de voorzitter van spelersvakbond VVCS. ,,Eric Gudde heeft benadrukt de voorschriften van het RIVM te blijven volgen en dat steun ik. Het zou gek zijn als er nu dingen op eigen houtje worden besloten. Iedereen heeft zijn eigen belangen, maar er is nu wel één lijn getrokken.”



VVCS is echter als belangenbehartiger van de spelers geen voorstander van een overvolle kalender met alle gevolgen van dien. ,,We hebben de KNVB vandaag ook een aantal vragen gesteld. Ten eerste of het medisch verantwoord is om bijna twaalf maanden achter elkaar te voetballen. Dat gaan wij zelf ook uitzoeken”, aldus de voorzitter. ,,En ten tweede of de contracten van de spelers indien nodig worden herzien.”



De KNVB presenteerde een tijdlijn met het streven om vanaf 15 mei individueel te trainen, een week later in kleinere groepjes en op 29 mei weer als collectief. ,,Dan heb je een kleine maand als voorbereiding, met oefenwedstrijden, en dat is te doen. Maar het blijft gissen en afwachten hoe de verspreiding zich blijft ontwikkelen.”