VVCS-voorzitter Levchenko uit zorgen: ‘De aantallen stijgen, dat is verontrustend’

Geheugenverlies, concentratieproblemen, pijn op de borst; het zijn veelgehoorde klachten bij mensen die besmet zijn geweest. ,,Het lastige is dat we nog heel weinig weten over wat het virus kan veroorzaken bij relatief jonge sporters”, zegt Gouttebarge. Medische experts onderzoeken wat de gevolgen van een coronabesmetting kunnen zijn. ,,Niemand blijkt immuun te zijn voor Covid-19. Ook voor een sporter kan een besmetting zijn of haar carrière beïnvloeden. Maar we hebben wel de wetenschappelijke evidentie nodig om daar beleid op te kunnen maken.”



Levchenko: ,,De komende periode wordt cruciaal. Hoe we hier doorheen komen, zal bepalen of we kunnen doorgaan met de competitie. Het blijft een kwestie van heel erg opletten, afstand houden en zo min mogelijk met elkaar in contact komen. Daar blijven we allemaal op hameren.”