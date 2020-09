VVV-coach De Koning: ‘Drie momenten kosten ons de kop’

,,De groep heeft er alles aan gedaan om een goed resultaat te halen, drie momenten kosten ons de kop”, zei de trainer van de Limburgers tegen FOX Sports. Over de eerste rode kaart van Tobias Pachonik was De Koning niet echt te spreken. Dat was volgens de trainer echt een voetbalactie. ,,Het lijkt erger dan het is. Hij speelt eerst de bal. We kunnen erover discussiëren, maar gegeven is gegeven. De tweede rode kaart van Simon Janssen is heel ongelukkig. Hij kijkt naar de bal en ziet Joey Veerman niet.”



Bekijk hier de samenvatting van SC Heerenveen - VVV-Venlo. (Premium)