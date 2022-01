VVV geeft voorsprong weg, maar wint alsnog van Dordrecht

Voetbalpod­cast | ‘In Brian Brobbey schuilt echt een fenomeen’

Ajax heeft geluk bij een ongeluk. Nu Haller is uitgeschakeld in de Afrika Cup lijkt het spitsenprobleem opgelost. Als het al een probleem was. In de AD Voetbalpodcast bespreken Etienne Verhoeff en Johan Inan de opties van Ten Hag voorin. Maar ook het statement van de clubs in het betaald voetbal, de nieuwe trainer van FC Groningen en de nieuwe man van FC Utrecht.

27 januari