VVV haalt Lima als vervanger geblesseerde Promes

Vitesse geplaagd door blessures in aanloop naar duel met Feyenoord

13:29 Vitesse kampt in aanloop naar het duel van zondag met Feyenoord met behoorlijk wat blessuregevallen. Jake Clarke-Salter is voorlopig niet inzetbaar bij de Arnhemse eredivisionist. De huurling van Chelsea heeft last van zijn knie. Charly Musonda, tevens gehuurd van de club uit Londen, kampt ook met knieklachten en is voorlopig uitgeschakeld.