VVV makkie voor Ajax, Stam gaat met PEC voor drie op rij

De Graafschap - NAC Breda (vrijdag, 20.00 uur)

De Graafschap - NAC Breda is dé degradatiekraker van de tweede seizoenshelft. De Superboeren zijn hekkensluiter, terwijl NAC slechts één punt meer heeft. De Bredanaren hebben goede herinneringen aan duels met De Graafschap. NAC won negen van de laatste twaalf eredivisieduels met De Graafschap en hield in zeven van die wedstrijden de nul. Maar De Graafschap is thuis in bloedvorm: er werd met 5-1 van Fortuna Sittard gewonnen en daarmee staat de club uit Doetinchem al op meer thuiszeges (4) dan in 2011/12 en 2015/16, de laatste eredivisieseizoenen van de Superboeren.

Volledig scherm Verwachte opstelling NAC Breda © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling De Graafschap © AD Sportwereld

Vitesse – SC Heerenveen (zaterdag, 18.30 uur)

Wie een voorspelling moet wagen op de wedstrijd Vitesse - SC Heerenveen kan het best op gelijkspel inzetten. Zes van de laatste acht edities van Vitesse – SC Heerenveen in de eredivisie eindigden in een gelijkspel. Vitesse won twee keer. Een doelpuntloos gelijkspel ligt echter niet in de lijn der verwachtingen: Vitesse (11) en sc Heerenveen (11) wachten het langst van alle ploegen op een clean sheet. Mocht Vitesse een goal maken, zou dat het duizendste thuisdoelpunt zijn in de Eredivisie. Twaalf clubs gingen de Arnhemmers voor wat dat betreft.

Volledig scherm Verwachte opstelling Heerenveen © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling Vitesse © AD Sportwereld

Willem II – FC Groningen (zaterdag 19.45 uur)

Willem II kan met vertrouwen toekijken naar het thuisduel met FC Groningen. De Tilburgers wonnen als enige ploeg de laatste drie competitieduels, hielden in al die wedstrijden de nul én verloren geen van de laatste zes eredivisie-ontmoetingen met FC Groningen (W3, G3); de laatste zege van de Noorderlingen dateert van oktober 2015 (2-1).

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Groningen © AD Volledig scherm Verwachte opstelling Willem II © AD Sportwereld

Ajax – VVV-Venlo (zaterdag, 19.45 uur)

Met twee tegenslagen (4-4 tegen SC Heerenveen en 6-2 nederlaag tegen Feyenoord) achter de rug is de thuiswedstrijd tegen VVV-Venlo eentje die welkom is. Ajax won de laatste twintig thuisduels met VVV-Venlo in de eredivisie en liet alleen in het eerste eredivisieseizoen ooit (1956/57) punten liggen tegen de Venlonaren in eigen huis (1-1); het doelsaldo over deze 21 duels is 66-9.

Volledig scherm Verwachte opstelling VVV Venlo © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling Ajax © AD

AZ – FC Emmen (zaterdag, 20.45 uur)

Promovendi zijn de laatste jaren veelal van een koude kermis thuisgekomen na duels met AZ. De Alkmaarders zijn ongeslagen in de laatste veertien eredivisieduels met promovendi (W10, G4) en kan voor het eerst sinds 2009 vijf keer op rij winnen van een promovendus in de eredivisie. Oussama Idrissi zal tegen FC Emmen zijn jacht op een persoonlijk record voortzetten. Nog nooit maakte hij meer dan zeven doelpunt in een eredivisiejaargang. Momenteel staat hij op zeven.

Volledig scherm Verwachte opstelling Emmen © AD Volledig scherm Verwachte opstelling AZ © AD Sportwereld

Excelsior – Feyenoord (zondag, 12.15 uur)

Alleen de kampioenswedstrijd in mei 2017 ging namens Feyenoord verloren tegen Excelsior (3-0), verder won Feyenoord elf van de laatste twaalf eredivisieduels met de stadsgenoot. Toch is Feyenoord niet op z'n best op kunstgras. Slechts zes van de laatste veertien duels in de eredivisie die op kunstgras werden gespeeld werden gewonnen door de formatie van Giovanni van Bronckhorst. Er werd vier keer gelijkgespeeld en vier keer verloren.

Volledig scherm Verwachte opstelling Feyenoord © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling Excelsior © AD

PEC Zwolle – FC Utrecht (zondag, 14.30 uur)

Houdt het Jaap Stam-effect aan? PEC Zwolle won de laatste twee eredivisieduels en kan voor het eerst sinds december 2014 drie opeenvolgende eredivisiewedstrijden winnend afsluiten. En dat terwijl FC Utrecht juist voor het eerst sinds februari 2016 drie opeenvolgende eredivisiewedstrijden verloor. De laatste keer dat Utrecht vier keer op rij verloor in de eredivisie was in januari 2014. De Domstedelingen wisten dit kalenderjaar zelfs nog niet te scoren. De laatste keer dat de Domstedelingen in drie competitiewedstrijden op rij niet tot scoren kwamen was in januari 2010.

Volledig scherm Verwachte opstelling FC Utrecht © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling PEC Zwolle © AD

PSV – Fortuna Sittard (zondag, 14.30 uur)

Net als Ajax heeft ook PSV op papier een gemakkelijk thuiswedstrijd voor de boeg. Fortuna Sittard speelde tegen geen ploeg zoveel uitwedstrijden in de eredivisie zonder een zege te boeken als tegen PSV (19 – G3, V16). De Limburgers pakten in de tien voorgaande uitduels met een koploper in de Eredivisie met de koploper op dat moment in totaal één punt (2-2 tegen PSV in februari 1988). Toch zal PSV op moeten passen. De ploeg uit Sittard kwam namelijk elk uitduel nog tot scoren dit seizoen.

Volledig scherm Verwachte opstelling Fortuna Sittard. © AD Sportwereld Volledig scherm Verwachte opstelling PSV © AD Sportwereld

ADO Den Haag – Heracles Almelo (zondag, 16.45 uur)

ADO Den Haag heeft niet bepaald goede ervaringen met Heracles Almelo als tegenstander. De ploeg van coach Fons Groenendijk won slechts een van de laatste elf eredivisieduels met Heracles Almelo. Drie keer werd er gelijkgespeeld en liefst zeven keer verloren. Heracles Almelo kwam zelfs in de laatste dertien eredivisie-ontmoetingen met ADO Den Haag telkens tot scoren (27 goals in totaal). In eigen huis wil het dit seizoen ook nog niet zo vlotten met goals maken voor ADO: geen ploeg scoorde minder vaak dan de club uit Den Haag: tien keer. ADO is momenteel meer thuisduels (vijf) in de competitie zonder zege dan elk ander huidig eredivisieteam.