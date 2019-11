VVV ontslaat Maaskant na acht nederlagen op rij

,,Na zorgvuldig overleg hebben wij de beslissing moeten nemen om afscheid te nemen van onze trainer Robert Maaskant en zijn assistent Raymond Libregts”, legt algemeen directeur Marco Bogers uit. ,,De slechte sportieve resultaten in de afgelopen periode liggen daaraan ten grondslag.”



Maaskant was er na de nederlaag tegen Heracles nog van overtuigd dat hij aan zou blijven in De Koel. ,,We werken bij VVV met het wij-principe”, zei de opvolger van Maurice Steijn. ,,Dat wil zeggen dat we samen winnen en samen verliezen. Of het nu technisch manager Stan Valckx is, algemeen directeur Marco Bogers of de RvC; we hebben er vertrouwen in dat we met elkaar uit deze situatie komen. Ik blijf trainer. Daar bestaat bij niemand binnen de club twijfel over.”