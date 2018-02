VVV-trainer Steijn: Vitesse is een mooie club, maar er speelt niks

Steijn presteert dit seizoen boven verwachting met het gepromoveerde VVV, waarmee hij keurig in de middenmoot van de eredivisie staat. Vitesse, volgende week de volgende tegenstander van de Venlonaren, is op zoek naar een nieuwe coach, nu Fraser te kennen heeft gegeven aan het eind van dit seizoen op te stappen.

De Haagse coach heeft in Venlo nog een contract tot medio 2019, maar durft niet te beloven dat hij dat uit gaat dienen. ,,De komende weken zal blijken of ik blijf of dat ik op zoek ga naar een andere uitdaging. Ik zit hier al vier jaar en dat is een lange periode, dus misschien is het na dit jaar van beide kanten een goed moment om eens verder te kijken. Maar op dit moment speelt er helemaal niks en valt er dus ook weinig over te zeggen."