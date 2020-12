VVV won alleen vaker van ADO dan van Feyenoord, Tadic moet alleen Suárez voor zich dulden

Verwachte opstellingenMet behulp van de statistieken van Opta en Gracenote blikken we elke week vooruit op de speelronde in de eredivisie. Vanavond trappen Heracles Almelo en Fortuna Sittard de twaalfde speelronde af. Dit zijn de leukste feitjes én de verwachte opstellingen voor dit voetbalweekend.

Heracles Almelo - Fortuna Sittard (vrijdag 20.00 uur)

⦁ Heracles Almelo bleef zonder nederlaag in tien van de laatste elf ontmoetingen met Fortuna Sittard in alle competities (W8, G2, V1).

⦁ Heracles kan voor de tweede keer dit seizoen vijf duels zonder overwinning blijven en voor het eerst minder dan tien punten pakken uit de eerste twaalf duels sinds 2014/2015 (toen zes punten). Heracles is bovendien de minst accurate club dit seizoen. Van de 120 Almelose schoten waren er slechts 34 op doel (28%).

⦁ Fortuna speelde de afgelopen tien jaar zestien wedstrijden in Overijssel (alle competities) en won alleen twee keer op bezoek bij Go Ahead Eagles. Verder bleef de club puntloos op bezoek bij Overijsselse clubs (W2-G0-V14). De laatste overwinning in Overijssel in de eredivisie dateert van 13 september 1987 bij FC Twente (0-1).

Volledig scherm Opstelling Fortuna Sittard. © AD Volledig scherm Opstelling Heracles. © AD

FC Groningen - RKC Waalwijk (zaterdag 16.30 uur)

⦁ FC Groningen is ongeslagen in de laatste vijf duels met RKC Waalwijk (W3-G2-V0). Alleen tussen 1991 en 1993 had FC Groningen een langere ongeslagen reeks tegen RKC (7). FC Groningen verloor slechts één van zijn laatste acht duels met RKC Waalwijk (W4-G3-V1), een 0-3 thuisnederlaag op 5 februari 2012.

⦁ Dit is voor FC Groningen de 700ste thuiswedstrijd in de eredivisie. Van de vorige 699 werden er 325 gewonnen, 186 gelijkgespeeld en 188 verloren. Van de 699 duels werden er 451 in het Oosterpark gespeeld (36.6% gewonnen) en 248 in het huidige stadion. (W127-G58-V63, 51,2% gewonnen).

⦁ Met een overwinning komt RKC op vijftien punten, net zoveel als in het hele vorige seizoen, toen de competitie werd stopgezet na 26 duels. De laatste keer dat RKC minimaal vijftien punten had na twaalf duels in een seizoen was in 2005/2006 (23).

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van RKC. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Groningen. © DPG Media

FC Emmen - ADO Den Haag (zaterdag 18.45 uur)

⦁ FC Emmen (W0-G3-V8) wacht als enige team na elf speelrondes nog altijd op zijn eerste zege van dit seizoen. Emmen begint deze speelronde voor de derde keer op rij als hekkensluiter. Sinds de club promoveerde naar de eredivisie sloot het pas één keer eerder een speelronde af als hekkensluiter (na speelronde twee vorig seizoen).

⦁ FC Emmen verloor zijn laatste zes duels (clubrecord) en kreeg in deze zes wedstrijden in totaal achttien doelpunten tegen. De laatste keer dat de ploeg uit Drenthe minimaal zeven competitieduels op rij verloor, was tussen februari en april 2012 op het tweede voetbalniveau van Nederland (11).

⦁ ADO staat na elf duels op zes punten. De enige keer dat de ploeg niet meer dan zes punten verzamelde uit zijn eerste twaalf wedstrijden van een seizoen was in 2006/2007 (5). ADO eindigde dat seizoen uiteindelijk als laatste en degradeerde. ADO stond dit seizoen pas twintig minuten op voorsprong, het minst van alle ploegen (FC Emmen volgt met 110 minuten).

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van ADO. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Emmen. © DPG Media

Ajax - PEC Zwolle (zaterdag 20.00 uur)

⦁ Ajax is al twintig wedstrijden (W16-G4-V0) ongeslagen tegen PEC Zwolle in de eredivisie, een reeks die op 12 februari 1989 begon met een 0-0 gelijkspel in Amsterdam. PEC won geen van zijn laatste twintig competitiewedstrijden tegen Ajax (W0-G4-V16). Dit is de langste reeks zonder competitieoverwinning van PEC tegen een specifieke club.

⦁ Tadic is in zeventig competitieduels voor Ajax bij 77 doelpunten betrokken geweest (47 goals - 30 assists). Luis Suárez (83, 49 goals - 34 assists) is de laatste die in zijn eerste 71 duels voor Ajax bij zoveel doelpunten betrokken was in de eredivisie.

⦁ PEC Zwolle won geen van zijn laatste tien uitwedstrijden in de competitie. De laatste keer dat PEC elf uitwedstrijden op rij zonder overwinning bleef was april 2003 - september 2012, toen de club een recordaantal van 24 -duels op rij op vreemde bodem niet won. Tussendoor speelde PEC een niveau lager.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van PEC. Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Ajax.

Vitesse - SC Heerenveen (zondag 12.15 uur)

⦁ Vitesse is in zijn laatste tien thuisduels met SC Heerenveen in de eredivisie ongeslagen (W3-G7-V0). De laatste overwinning van Heerenveen in Arnhem was op 14 maart 2010 (0-1, goal Roy Beerens 83') Uit en thuis is Vitesse in ongeslagen in zijn negen van zijn laatste tien ontmoetingen met Heerenveen.

⦁ Vitesse kan zeven opeenvolgende thuiswedstrijden winnen in de competitie, voor het eerst sinds een reeks van 16 opeenvolgende thuisoverwinningen tussen december 1997 en november 1998 (clubrecord). In 2020 pakte alleen Ajax (24 punten uit 10 wedstrijden) meer punten dan Vitesse (22 uit 9) in eigen huis.

⦁ Heerenveen is ongeslagen tegen clubs die nu in het rechterrijtje staan (W5-G2-V0), maar nog zonder overwinning tegen clubs die deze speelronde in het linkerrijtje beginnen (W0-G2-V2).

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Heerenveen. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Vitesse.

VVV - Feyenoord (zondag 14.30 uur)

⦁ VVV won op het hoogste niveau alleen vaker van ADO Den Haag (14) dan van Feyenoord (13). De Venlose club scoorde op het hoogste niveau ook alleen vaker tegen ADO (58) dan tegen Feyenoord (57).

⦁ VVV verloor twaalf van de laatste dertien wedstrijden tegen de traditionele topclubs (W0-G1-V12), met als uitzondering een 1-1 gelijkspel thuis tegen PSV op 19 januari 2020. VVV heeft een negatief doelsaldo van 5-51 in deze reeks.

⦁ Feyenoord (W6-G5-V0) kan voor de vijfde keer ongeslagen blijven in zijn eerste twaalf wedstrijden van een seizoen, na 1967/1968, 1969/1970, 1979/1980 en 1993/1994. Van de voorgaande vier keer pakten de Rotterdammers uiteindelijk nooit de landstitel. De laatste ploeg die ongeslagen bleef na twaalf speelrondes in een eredivisieseizoen was FC Twente in 2009/2010. Twente eindigde op 86 punten en behaalde dat seizoen de eerste landstitel in de clubgeschiedenis.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Feyenoord. © DPG Media Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van VVV. © DPG Media

Willem II - Sparta Rotterdam (zondag 14.30 uur)

⦁ Sparta wacht in de eredivisie alleen bij Ajax (20) en Vitesse (24) langer op een nieuwe overwinning dan bij Willem II (18 duels). Ook bij Heerenveen won Sparta geen van de laatste achttien bezoekjes.

⦁ Mike Trésor is dit seizoen de meest waardevolle speler van Willem II. Trésor was betrokken bij zeven van de elf competitiedoelpunten van de Tilburgers (1 goal, 6 assists). Geen andere speler gaf dit seizoen meer dan 5 assists op het hoogste niveau. Trésor gaf bij vier van de laatste vijf doelpunten van Willem II de assist.

⦁ Adrie Koster (996 doelpunten voor, 996 goals tegen) is als coach vier doelpunten verwijderd van zowel zijn duizendste voor- als tegentreffer in de Nederlandse competitie.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Sparta. Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van Willem II. © DPG Media

PSV - FC Utrecht (zondag 16.45 uur)

⦁ PSV en Utrecht ontmoeten elkaar voor de honderdste keer in de competitie. Het is de vijftigste keer dat PSV Utrecht ontvangt in de competitie. Alleen PSV en Vitesse zijn dit seizoen thuis nog zonder puntenverlies.

⦁ Mario Götze maakte drie doelpunten in vijf competitieduels. Van zijn schoten op doel in de eredivisie resulteerden er drie in een goal. Götze kan de eerste Duitser worden die vier keer scoort in zijn eerste zes duels. Momenteel is Götze samen met Nick Proschwitz (3 goals voor Sparta in 2017/2018) de enige Duitser die drie keer scoorde in zijn eerste vijf duels.

⦁ Utrecht won geen van de laatste negen uitduels (W0-G7-V2) en kan voor het eerst sinds december 2013 -augustus 2014 zonder overwinning blijven in tien opeenvolgende uitduels. In die reeks zat destijds een 1-0 nederlaag bij PSV. De laatste uitoverwinning van Utrecht was een 1-3 overwinning bij Heracles op 15 december 2019.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Utrecht. Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van PSV. © DPG Media

FC Twente - AZ (zondag 20.00 uur)

⦁ Vorig seizoen stonden FC Twente en AZ ook in speelronde twaalf tegenover elkaar, toen op 2 november in het Cars Jean Stadion in Den Haag, het destijds tijdelijk onderkomen van de Alkmaarders (3-0 winst AZ).

⦁ Danilo scoorde al negen keer in elf duels voor FC Twente. De enige Twente-spelers die tien keer scoorden in de eerste twaalf duels in een seizoen waren Dick van Dijk (12, 1968/1969) en Marc Janko (10, 2011/2012).

⦁ AZ verloor geen uitduel in de competitie sinds de 2-0 nederlaag bij FC Twente op 15 februari 2020 (W3- G3-V0). AZ kan voor het eerst sinds augustus 2017-maart 2018 ongeslagen blijven in zeven uitduels op rij in de eredivisie (12, W9-G3-V0).

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van AZ. © AD Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Twente.