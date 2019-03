Waar blijven ‘onze’ vrouwen op hoge voetbalposten? ‘Genoeg talenten’

Door Nik Kok



Als Marjan Olfers (49), hoogleraar sport en recht, door Duitsland rijdt en naar de radio luistert, hoort ze een vrouw een voetbalwedstrijd becommentariëren. Er bestaat zelfs een kans dat Bibiana Steinhaus de wedstrijd in de Bundesliga fluit. ,,Dat is daar helemaal niet gek.” Ook België heeft aan Imke Courtois een gelauwerde analyticus. De Britten luisteren naar Alex Scott en Eni Aluko.



Olfers, oud-lid van de Raad van Commissarissen van Ajax, kwam zelf weinig vrouwen tegen in de profwereld. ,,Als adviseur van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen kom ik veel bij amateurverenigingen. De voorzitters zijn allemaal mannen. Op bondsniveau is het anders. Daar kom ik wel vrouwen tegen. Een scheidsrechter op het hoogste niveau zou een goede ontwikkeling zijn. Het is bewezen dat mannelijke voetballers zich dan beter gedragen. Natuurlijk zijn er genoeg talenten. Dat zie je in Duitsland.”