Waarom Ajax dit seizoen na al die wedstrijden nog niet moe en versleten is

Door Daniël Dwarswaard

Matthijs de Ligt had er zelf nog geen moment over nagedacht. Sparen tegen Excelsior om dinsdag fris aan de start te staan tegen Juventus? ,,O nee, hoor. Ik weet niet hoe het met andere spelers zit, maar ik speel het liefst zoveel mogelijk wedstrijden. Daar word je beter en sterker van. Bovendien voel ik me nog goed.’’

Tel bij die 49 gespeelde wedstrijden ook de interlands nog eens op en het is duidelijk: de meeste Ajacieden zijn aan een fysiek loodzwaar seizoen bezig. Toch was het tempo tegen Juventus weer indrukwekkend, de intensiteit hoog. Bedenk ook even: op 19 juni stond de eerste training al op het programma. De internationals druppelden daarna binnen.

Erik ten Hag vindt dat zijn spelers een compliment verdienen. ,,Voor de manier waarop zij met hun vak bezig zijn. De professionaliteit. Zuinig zijn op je lichaam.'' Oftewel: blessures kun je door pech uiteraard altijd oplopen, maar de kans op spierletsel kun je wel degelijk verkleinen.



Bij Ajax wordt op werkelijk alle denkbare fysieke onderdelen getest via ingenieuze meet­apparatuur die de spelers dragen tijdens trainingen. Zo kan de staf precies zien wanneer iemand te veel van zijn lichaam vergt. Daarnaast geven spelers zelf met ‘rapportcijfers’ na elke training aan hoe zwaar zij die sessie hebben gevonden. Iemand die in het ‘oranje’ of ‘rood’ staat, krijgt een aangepaste training. Wie heeft welke prikkels nodig op welk moment? Alles draait om balans: er wordt hard en intensief getraind, maar overbelasting is - zeker met het moordende schema van Ajax - uit den boze.

Pijler

Ten Hag is een groot voorstander van het principe ‘meten is weten’. Hij verdiept zich in de materie en beschouwt de fysieke staat van zijn spelersgroep, uiteraard los van het voetbaltactische en –technische aspect, als een pijler van zijn succesvolle werkwijze. Het dagelijkse contact met de medische staf en de zogenoemde ‘performance-afdeling’ vindt hij enorm belangrijk.

Bij de Amsterdamse club wordt ook de nachtrust van de spelers in de gaten gehouden. Een uitlooptraining een dag na de wedstrijd overslaan, is een zonde. Dat gebeurt alleen bij hoge uitzondering. Eerder zei Donny van de Beek, die in alle 29 competitieduels in actie kwam, al in deze krant: ,,Ik voel me eigenlijk steeds fitter worden.’’

Tegen Excelsior moet Ajax vanavond laten zien dat het nog genoeg energie heeft in een periode waarin de prijzen worden verdeeld. Wellicht geeft Ten Hag een enkeling rust op weg naar de kraker in de Champions League tegen Juventus. Zo werd sterspeler Hakim Ziyech anderhalve week geleden niet opgesteld op het kunstgras van Emmen. Juist, wederom om de balans te bewaken. Want nu komt het erop aan met de laatste vijf competitieduels in de eredivisie, de return in Turijn en straks op 5 mei ook nog de bekerfinale tegen Willem II. Zoals De Ligt zegt: ,,Elke wedstrijd telt. Sterker, elk doelpunt telt.’’