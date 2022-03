Waarom Ajax het niet moet laten aankomen op strafschoppen tegen Benfica

Met 2-2 in Lissabon boekte Ajax natuurlijk lang geen gek resultaat tegen Benfica. Maar opgepast! Nu de uitgoalregel is afgeschaft, is 0-0 in de return vanavond op eigen veld niet genoeg voor de Amsterdammers om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. En voor je het weet komt er weer zo'n vermaledijde strafschoppenserie.

Staat het vanavond in de Arena na 120 minuten nog steeds gelijk - met hoeveel goals dan ook - dan kon het wel eens nagelbijten worden. Ajax en penalty's, een gelukkige combinatie is het namelijk niet. Sterker, de Amsterdammers wonnen nog nooit een strafschoppenserie in een Europees toernooi. Ajax werd vijf keer veroordeeld tot een dergelijke ‘loterij’ en vijf keer eindigde dat voor de club in een tranendal.

Steaua Boekarest 2013

Nadat Ajax is uitgeschakeld in de Champions League lijkt Steaua Boekarest in de tussenronde van de Europa League geen al te groot probleem. Zeker niet na de 2-0 zege in de Arena. Maar het elftal van Frank de Boer verliest uit met dezelfde cijfers en wordt roemloos uitgeschakeld in de strafschoppenserie na missers van Lasse Schöne en Niklas Moisander.

Juventus 1996

De meest pijnlijke penaltyserie uit de clubgeschiedenis, want Ajax laat zo de kans om de Champions League voor de tweede keer op rij te winnen liggen. Juventus is na een zenuwslopende finale (1-1) in Rome het meest koelbloedig vanaf elf meter. Edgar Davids en Sonny Silooy zien hun strafschop gestopt door doelman Angelo Peruzzi en bezorgt zijn club de cup met de grote oren.

Volledig scherm Sonny Silooy en Edgar Davids zoeken troost bij elkaar. © anp

Bohemians Praag 1984

Over het Juventus uit de CL-finale van 1996 doet het verhaal de ronde dat de spelers doping hadden gebruikt. Datzelfde gevoel heeft Ajax over Bohemians Praag, dat in in de tweede ronde van de UEFA Cup op eigen veld een 1-0 nederlaag uit de heenwedstrijd goedmaakt. Trainer Aad de Mos ziet vervolgens hoe zijn ploeg na gemiste penalty's van Ronald Spelbos en Dick Schoenaker ten onder gaat.

Volledig scherm Bohemians-Ajax in 1984. © Gratis

Juventus 1977

Bijna twee decennia voordat beide ploegen elkaar treffen in de Champions League-finale is Juventus ook te sterk voor Ajax in de kwartfinale van de Europa Cup 1. Na twee keer een 1-1 gelijkspel, verliezen de Amsterdammers in Turijn na strafschoppen. Ruud Geels, Pim van Dord en Tscheu La Ling falen vanaf elf meter.

Volledig scherm Franco Causio passeert Piet Schrijvers waardoor Juventus naar halve finale gaat. © ANP / ANP

Levski Sofia 1975

Dick Helling is de eerste penaltyschlemiel voor Ajax in Europa. In de derde ronde van de UEFA Cup tegen Levski Sofia, dat in eigen stadion de 2-1 thuisnederlaag goedmaakt, is de Zaandammer de enige speler die mist in de strafschopenserie. Hij schiet hoog over. En dat terwijl Helling speciaal voor het nemen van een penalty is ingevallen. Omdat Ajax-doelman Piet Schrijvers geen antwoord heeft op de vijf Bulgaarse penalty's zit het Europese avontuur voor de Amsterdammers erop.