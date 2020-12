Waarom Ajax met ongerust gevoel richting ‘maand van de krakers’ gaat

Samenvatting Ten Hag na gelijkspel: ‘De energie was misschien op, maar daar mag je niet aan toegeven’

23 december Erik ten Hag gaat de feestdagen in met een kleine teleurstelling. Ajax speelde vanavond matig in Tilburg en kwam tegen laagvlieger Willem II niet verder dan een 1-1 gelijkspel. ,,Natuurlijk zijn daar redenen voor. Bij veel spelers was de energie misschien op, maar daar mag je niet aan toegeven.”