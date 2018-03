Waarom de spelers van Oranje nu weten: het kán

Oranje Leeuwinnen zonder PSV-speelsters in Eindhoven

27 maart Danielle van de Donk uit Valkenswaard is opgeroepen voor de Oranje-selectie. Ze is geselecteerd voor de WK-kwalificatieduels met Noord-Ierland en Ierland. Het eerste duel wordt gespeeld in Eindhoven. Er zijn geen speelsters van PSV opgeroepen.