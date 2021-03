Waarom de voormalige derde keeper van Feyenoord ineens aan Oranje wordt gelinkt

Door Mikos Gouka



De keeper die in de documentaire die Disney maakt van Feyenoord volgens Dick Advocaat ‘helemaal zijn bek moet houden’, dat was Nick Marsman. Of de trainer zijn verbale uitbarsting tegen de doelman, die zich hardop bemoeide met de manier van voetballen, uit de montage laat knippen, is de vraag. Tot voor kort was het misschien ook wel vreemd dat de 30-jarige Marsman, in de zomer van 2019 als derde keeper naar de Kuip gehaald, zich mengde in een discussie over hoe Feyenoord wel of niet druk moet zetten.