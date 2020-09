Waarom FC Groningen geen FC Robben wil zijn

video Daley Blind mogelijk meteen aan aftrap op Het Kasteel: ‘Hij is positief en staat er met vertrouwen in’

11 september Daley Blind begint zondag in de uitwedstrijd bij Sparta, bij de competitiestart van Ajax, mogelijk meteen weer in de basis. Trainer Erik ten Hag liet vrijdagmiddag weten dat zijn verdedigingsleider volledig inzetbaar is en concurrent Lisandro Martinez bovendien een vraagteken is.