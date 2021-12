Waarom het zware bekerduel met FC Twente ook een voordeel is voor Feyenoord richting de Klassieker

Door Mikos Gouka



Het was geen sneer naar Ajax en Amsterdam, zo kort voor de Klassieker. Maar Arne Slot zei wel dat hij ‘veel liever tegen een amateurclub’ had gespeeld in het bekertoernooi. Zoals Ajax dus, dat tegen de amateurs van Barendrecht mag aantreden en ook nog eens op eigen veld. Voor het gevoel komt de zware uitwedstrijd van Feyenoord tegen FC Twente erg ongelegen in een week waarin heel Rotterdam al lijkt af te tellen naar de immer beladen strijd met de aartsrivaal, zondagmiddag in de Kuip.