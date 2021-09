Waarom mevrouw Van Polen thuis niet moet aankomen met een bosje geel-rode tulpen

Door Dennis van Bergen



Bram van Polen is al jaren een gelukkig man. Leuk gezin, mooie woning, stamkroeg om de hoek. Van zijn à propos is hij niet te krijgen. Nou ja, één uitzondering: dat is wanneer zijn vrouw het waagt om thuis een bosje geel-rode tulpen op de salontafel te zetten. Of wanneer hij tijdens een bordspel de rode of gele pionnetjes krijgt toebedeeld. ,,En ik realiseer me dat dit best sneu en kinderachtig is voor een man van 35 jaar”, zegt de aanvoerder van PEC Zwolle. ,,Maar het is echt zo. Ik wil die Go Ahead Eagles-kleuren niet zien in mijn huis.”