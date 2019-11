Waarom Mohamed Ihattaren voor het Nederlands elftal kiest

Volgens Willem van Hanegem wordt Mohamed Ihattaren de beste Marokkaanse voetballer ooit. Rafael van der Vaart grapte bij Studio Voetbal dat in 2001 voor het laatst iemand al zo goed was op 17-jarige leeftijd – doelend op zichzelf. De in Utrecht geboren middenvelder/aanvaller was onderwerp van een verhit nationaal debat: wordt het Oranje of Marokko? Anders dan in de periode dat Hakim Ziyech en later Sofyan Amrabat hun keuze moesten maken, gaat het nu veel beter met het Nederlands elftal. Toch werd er hard aan Ihattaren getrokken, omdat iedereen ziet hoe goed Mootje al op 17-jarige leeftijd is. Het supertalent is niet alleen basisspeler bij een Nederlandse topclub, hij was in september ook uitblinker tegen Ajax (1-1).

Sommigen dachten dat Ihattaren voor zijn zieke – inmiddels overleden - vader voor Marokko zou kiezen. Het Marokkaans patriottisme van Marokkaanse Nederlanders is echter veel minder sterk dan dat van bijvoorbeeld Turkse Nederlanders. Een beetje gechargeerd: Turkse Nederlanders hebben zelfs een dekbed met de Turkse vlag. Als Fenerbahçe of Galatasaray kampioen wordt in Turkije merken we dat in Nederland meteen met ‘tüterende’ voetbalfans rond het Hofplein in Rotterdam en elders in het land. De meeste Marokkaanse Nederlanders volgen de Botola, de eredivisie in Marokko, niet eens. Dat geldt zeker voor voetballiefhebbers uit de Rif - de familie van Ihattaren is afkomstig uit de omgeving van het Noord-Marokkaanse Al Hoceima. Er speelt geen enkele club uit het Rifgebied in de hoogste divisie in Marokko.

Volledig scherm Ihattaren met bondscoach Koeman. © PSV

Nakomertje

Bovendien is Ihattaren een nakomertje in zijn gezin. Hij is pas 17 jaar. In veel Marokkaanse gezinnen hebben de in Nederland geboren jonge kinderen en kleinkinderen van de voormalige gastarbeiders geen grote connectie met Marokko. Zo is op vakantie gaan naar het Noord-Afrikaanse land geen automatisme meer. Steeds meer kiezen voor bijvoorbeeld Turkije, Dubai, Spanje en Maleisië.

De moeder van Ihattaren heeft wel een sterkere relatie met Marokko. Veel van haar leeftijdsgenoten verblijven maandenlang in Marokko, maar vooral vanwege de band met de (klein)kinderen en de gezondheidszorg zullen ze ook altijd een deel van het jaar in Nederland blijven. De jonge PSV’er maakte dat van dichtbij mee met zijn aan kanker overleden vader. Niet voor niets zei Ihatteren in zijn verklaring dat ‘ze in Nederland al veel voor me gedaan hebben’. Dat zal vooral te maken te hebben met de jeugdteams van Oranje, waarin hij al jaren uitkomt, maar de goede zorg voor zijn vader kan ook een rol hebben gespeeld. De gezondheidszorg in Marokko is van veel mindere kwaliteit, zo ervoeren ook Marokkaans-Nederlandse toeristen in het Noord-Afrikaanse land.

Het eerbetoon van de supporters van FC Utrecht, de club uit zijn geboortestad, raakte Ihattaren ook. Hij raakte geëmotioneerd door de steun - ook van PSV-fans en andere voetballiefhebbers - die hij kreeg na het overlijden van zijn vader.

Koeman

In tegenstelling tot Noussair Mazraoui en Sofyan Amrabat speelde Ihattaren dus niet bij jeugdploegen van Marokko, maar maakte hij sinds Oranje onder-15 deel uit van vertegenwoordigende Nederlandse ploegen. Bovendien pakken de KNVB en bondscoach Ronald Koeman het verstandiger aan dan destijds bij Hakim Ziyech is gedaan onder Danny Blind.

Wat ook meezit is dat Oranje ‘hot’ is. Ten tijde van het debat over Ziyech telde het Nederlands elftal niet mee. Zo twitterde oud-voetballer Gary Lineker in oktober 2015 (toen maakte Ziyech zijn debuut bij Marokko): ‘Oh mijn God, Holland is in Andorra veranderd.’ Nu zitten er met Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong drie Nederlanders in het FIFA-elftal en reikte Ajax vorig seizoen tot in de halve finale van de Champions League.

Volledig scherm Mohamed Ihattaren met voormalig PSV-ploeggenoot Zakaria Aboukhlal, die nu voor AZ uitkomt. © BSR Agency

Sociale druk

En dan is er nog de sociale druk. Vanuit Marokko, maar ook in Nederland. Zo riep voetbalanalyticus Johan Derksen bij Veronica Inside al een paar keer: ,,Dit zijn jongens die in Nederland zijn geboren, in Nederland opgegroeid, hebben geprofiteerd van deze welvaartsstaat, en als Nederland ze even nodig heeft, gaan ze naar Marokko.” Ziggo-presentator Jack van Gelder haalde er zelfs de islam bij. Had hij van oud-trainer Joop Brand gehoord.

Met de sociale druk vanuit de Marokkaanse gemeenschap valt het ook wel mee. Natuurlijk, met de huidige moslimhaat in Nederland voelt een deel zich uitgesloten van de Nederlandse maatschappij. Maar er zijn ook veel Marokkaanse Nederlanders, onder wie voormalige profvoetballers, die Ihattaren liever in het oranje tricot willen zien. Je hoort dan allerlei argumenten: Oranje is beter voor zijn voetballoopbaan, hij kan een brug slaan tussen verschillende groepen in Nederland. De vijandigheid in Marokko wordt soms ook overdreven. Zo waren op de markt in Al Hoceima, waar de familie van Ihattaren dus vandaan komt, Oranje-shirtjes met achterop de achternaam van Ibrahim Affelay te koop. Dus ook Marokkaanse voetballiefhebbers zullen Mohamed Amine Ihattaren uit Utrecht toejuichen als hij voor het Nederlands elftal scoort op het WK van 2022, of misschien wel op het EK van volgend jaar. En dat kan (toekomstige) Marokkaans-Nederlandse talenten richting een interlandcarrière bij Oranje duwen.

Volledig scherm Mohamed Ihattaren schiet de bal langs de Ajax-muur. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Ihattaren houdt de Sparta-defensie bezig. © Pim Ras Fotografie

Volledig scherm Ihattaren haalt uit tegen Sparta. © Pim Ras Fotografie