Waarom Nederland in 2024 zo hoog mogelijk moet staan op de Europese coëfficiëntenlijst

Samenvatting Kansenver­hou­ding van 5-35, maar geen winst: ‘Dit heeft niets te maken met ervaring of slimheid’

13 februari PSV-trainer Roger Schmidt kon vanavond maar moeilijk geloven dat zijn elftal bij ADO Den Haag twee punten had verspeeld. ,,Het was onmogelijk om deze wedstrijd niet te winnen. Maar het is ons toch gelukt”, zei de Duitser na de late 2-2 via Michiel Kramer.