Waarom PSV ruim vijf miljoen aan NOW-subsidie kreeg en Ajax het bedrag heeft terugbetaald

Oranje wacht een Nations Lea­gue-ontknoping als twee jaar geleden, maar dan net even anders

18 november Natuurlijk gaat Oranje vanavond nog voor zijn kans om poulewinnaar te worden in de Nations League. Maar de belangrijkste prijs van deze interlandweek? Die is al binnen: een plek in pot 1 bij de komende WK-kwalificatieloting.