Lieke Martens in het huwelijks­boot­je gestapt: ‘Voelde me geweldig in deze jurk’

Topvoetbalster Lieke Martens is in het huwelijksbootje gestapt met Benjamin van Leer. Ze deelt op Instagram een aantal kiekjes van haar bruiloft, die in het zuiden van Spanje plaatsvond. ,,Ik voelde me geweldig in deze jurk”, schrijft ze erbij.