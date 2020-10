Waarom Sangaré bij PSV wel of geen voltreffer wordt

Cambuur treft uitgere­kend RKC : ‘Laten zien dat we promotie verdienden’

14:46 Alsof het lot zorgde voor warme balletjes tijdens de bekerloting, nadat uitgerekend RKC en SC Cambuur aan elkaar werden gekoppeld in de eerste ronde. Het oude zeer bij de Friezen is verdwenen, maar tegen de Waalwijkers wil Mitchel Paulissen laten zien dat zijn Cambuur over eredivisieniveau beschikt.