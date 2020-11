Waarom scheuren al die hamstrings af? ‘Logisch dat er veel blessures ontstaan’

Moordend speelschemaVoetballers melden zich deze bomvolle weken massaal in de ziekenboeg. Spierblessures slaan in het moordende speelschema namelijk ongenadig hard toe. Sportarts Jessica Gal geeft een inkijkje in het lichaam. ,,De belastbaarheid brokkelt steeds meer af.’’

Elf wedstrijden namens Feyenoord, waarvan drie in Europees verband. Het zijn tropenweken voor Feyenoord-aanvoerder Steven Berghuis, die deze week nog uithijgend van de bomvolle speelkalender koers zette richting Zeist. Daar hoopt hij op speelminuten in het drieluik dat het Nederlands elftal afwerkt, zodat hij zich volgende week zondag met een voldaan gevoel aan e aftrap van Fortuna Sittard-uit kan melden. Berghuis en veel andere ploeggenoten zijn bezig met een marathon waarvan de eindstreep nog lang niet in zicht is.



Het hoofd van de buitenspeler zal hem niet tegenhouden, maar langzaam zullen zijn spieren meer verzet gaan tonen. Sportarts Jessica Gal legt het uit. ,,Na een zware inspanning, zoals een wedstrijd, heeft het lichaam een hersteltijd nodig. De belastbaarheid gaat omlaag en heeft drie à vier dagen nodig om weer richting het oude niveau te gaan, soms zelfs meer. Maar als de inspanningen té hoog zijn of de volgende wedstrijd te snel komt, brokkelt die belastbaarheid steeds meer af.’’

Lees ook PREMIUM Veel wereldtoppers aan de kant of dreigen om te vallen

Quote Omdat er continu een prikkel wordt gegeven, krijgen spieren niet de tijd om te herstellen. Jessica Gal

Dat is het ideale scenario voor een op de loer liggende blessure. ,,De spieren raken vermoeid, waardoor er ook nog eens extra spanning op komt te staan’’, vervolgt Gal. ,,Omdat er continu een prikkel wordt gegeven, krijgen spieren niet de tijd om te herstellen.’’ Het is alsof je iedere dag vijf liter benzine in je auto gooit zes liter verrijdt: op den duur stopt de auto ermee. Dat geldt ook voor de spieren in een lichaam.

Volgens Gal speelt de vreemde opbouw van het seizoen ook een rol. Zo werd in Nederland de competitie in maart stopgezet en pas zes maanden later, op 12 september, hervat. ,,Vanwege corona is de voorbereiding in het water gevallen. Je merkt bij veel sporters dat hun lichaam weer moet wennen aan de wedstrijdprikkels.’’

Onverantwoord

Zo’n moordend programma als voetballers voor de kiezen krijgen, is volgens Gal dan ook onverantwoord. ,,Natuurlijk zijn er sporters die er wel mee om kunnen gaan, alleen zullen zij het gewend zijn. Als je er jarenlang naartoe werkt, kun je het best voor een tijd volhouden. Maar als je ineens te veel gaat vragen van je spieren, is het logisch dat er veel blessures ontstaan.’’

Volledig scherm Noussair Mazraoui. © ANP