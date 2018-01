Warme begroetingen bij eerste training Advocaat op Kasteel

De ondergrond voelde wat onwennig, leek het, toen Dick Advocaat vanochtend zijn eerste stappen zette op het kunstgrasveld van Het Kasteel. Vorige week, tijdens zijn perspresentatie in Spangen, bekende de Hagenaar al weinig op te hebben met de plastic grassprieten waar Sparta haar thuiswedstrijden op afwerkt. Desondanks wekte de coach een opgewekte en gretige indruk, gehuld in de trainerskleren van de Rotterdamse club.

Zweetdruppels

Maar vanaf vandaag is hij dus officieel trainer van Sparta, de club die hij als speler anderhalf seizoen diende in een ver verleden. Zijn opdracht: de Spangenaren behouden voor de eredivisie. Een missie die nog de nodige zweetdruppels zal vergen gezien de huidige klassering, zeventiende. Vandaar dat Advocaat het roer drastisch om gaat gooien. Mogelijk nog vandaag krijgt een aantal spelers te horen dat voor hen geen plaats meer is in de toekomstplannen van de Rotterdamse club. Daarnaast zal de selectie op korte termijn versterkt worden met verse krachten. Advocaat en technisch adviseur Leo Beenhakker kunnen putten uit een groot netwerk. Onder anderen Michiel Kramer, Miquel Nelom (Feyenoord), Adam Maher (PSV) en Dabney Dos Santos (AZ) staan op het verlanglijstje van de Rotterdamse club, die zaterdag nog een laatste oefenwedstrijd speelt in Nederland (tegen Telstar).