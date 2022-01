Warner Hahn en Go Ahead Eagles door ‘verschil van inzicht’ per direct uit elkaar

Hahn speelde sinds de afgelopen zomer voor Go Ahead Eagles nadat hij vorig seizoen bij Anderlecht onder contract stond. ,,Go Ahead Eagles heeft hem een podium geboden en Warner heeft op zijn beurt het vertrouwen in hem op veel momenten in wedstrijden terugbetaald. De club en de keeper kregen eerder deze maand echter een verschil van inzicht, waarna in onderling overleg met elkaar is besloten dat de partijen uit elkaar gaan", schrijft de club uit Deventer.