Was het zondag in de Kuip alleen maar een goednieuwsshow? Nee, dat ook weer niet

Door Mikos Gouka



De meegebrachte regenponcho’s waaiden weg, de supporters van Feyenoord zaten zeker twee uur in de slagregens en harde wind, maar na het laatste fluitsignaal van arbiter Jochem Kamphuis ging het Legioen toch echt vrolijk fluitend naar huis. De 3-1 overwinning tegen Cambuur was uiteraard één van de oorzaken. Maar wat vooral tot de verbeelding sprak, waren twee van de drie Rotterdamse doelpunten. De manier waarop de buitenspelers Luis Sinisterra en Alireza Jahanbakhsh toesloegen in de Kuip, die voor het eerst in zo’n drie maanden weer lekker gevuld was, was fraai. Het zorgde voor een ouderwetse voetbalmiddag waar de supporters zo lang naar hadden uitgekeken.