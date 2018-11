Wat Ajax mist: Ziyech in rijtje met Suarez, Kane en Neymar

Hattrick­held Venema loodst Jong FC Utrecht tegen Jong Ajax van laatste plek

20 november Jong FC Utrecht heeft in de Keuken Kampioen Divisie ten koste van Jong Ajax de tweede zege van het seizoen geboekt. In De Galgenwaard werd het 4-3 en Nick Venema nam drie doelpunten voor zijn rekening. Venema miste in de slotfase nog een strafschop (gekeerd door Stan van Bladeren).