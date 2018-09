Wat gebeurde er allemaal in de afgelopen transferzomer?

Een relatief nieuwe bondscoach, nieuwe keuzes en dat betekent ook dat (potentiële) Oranje-internationals gaan kijken waar zij het best tot hun recht komen. Quincy Promes maakte op de laatste dag een mooie move naar Sevilla. Hij was in zijn tijd bij Spartak Moskou al een vaste waarde voor Ronald Koeman, maar nu zal de bondscoach de buitenspeler nog vaker én in belangrijkere wedstrijden aan het werk kunnen zien. Al eerder maakte Justin Kluivert de overstap naar AS Roma.



Daley Blind koos bewust voor een terugkeer naar Ajax, waar hij waarschijnlijk wel elke week verzekerd is van een basisplaats. Dat was bij Manchester United zeker niet het geval. In de achterste linie bij het Nederlands elftal ging ook Stefan de Vrij een stapje omhoog. De verdediger ging van Lazio naar Internazionale, waar hij Champions League gaat spelen. Kenny Tete speelt op dit moment niet bij Lyon en moet oppassen dat hij in beeld blijft.



Middenvelder Kevin Strootman ging naar Olympique Marseille en verwacht daar ook 'gewoon' aan de wens van de bondscoach te voldoen. Veel spelen in een top 5-competitie moet voldoende zijn om opgeroepen te blijven worden.



Potentiële internationals zijn er ook genoeg. Davy Klaassen ging voor een recordbedrag naar Werder Bremen, waar hij de grote man moet worden. Hopelijk voor hem levert dat ook weer een plekje op in de selectie van Oranje. Riechedly Bazoer, die ook al vaker werd opgeroepen, ging op de laatste dag voordat de transferwindow sloot van Wolfsburg naar Porto. De oud-speler van Ajax is nog altijd maar 21 jaar en kan zich bij de Portugese topclub laten zien in de competitie, maar ook in de Champions League.