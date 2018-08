Wat ik al dacht: Ajax is favoriet

Rosario: Heel zuur, hadden veel meer verdiend

4 augustus Pablo Rosario (21) baalde als een stekker na de verloren wedstrijd tegen Feyenoord om de Johan Cruijff Schaal. Ook al omdat hij in de strafschoppenreeks zijn penalty miste. ,,Het is echt zuur. Ik vind ook dat we veel meer hadden verdiend", stelde de middenvelder van PSV.