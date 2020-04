Wat te doen tot 1 september? ‘Geen club heeft een pasklaar antwoord’

Door Dennis van Bergen



Premier Mark Rutte was dinsdagavond amper klaar met zijn monoloog, of technisch directeur Henk van Stee van Sparta ontving al een appje. ,,Van harte met de elfde plaats in de eredivisie”, luidde de van cynisme doordrenkte tekst. Want ja, voldoening geeft het amper, het seizoen op deze manier eindigen. Al was het maar omdat nog zoveel vragen resten. Eén van de meest prangende: hoe komen clubs de komende maanden door, nu het betaald voetbal op zijn vroegst pas weer op 1 september van start gaat? ,,Trainen”, is Van Stee stellig als altijd. ,,Er zijn wel honderd trainingsvormen te bedenken waarin spelers op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen blijven.”

Morgen, wanneer de clubs met de KNVB aan tafel zitten, wordt meer bekend over de consequenties van het verbod op de zogeheten ‘vergunningplichtige evenementen’, waaronder het voetbal valt. Maar veel clubdirecties, waaronder die van Sparta, zitten vandaag al bijeen om plan de campagne te maken. Van Stee: ,,Na 28 april is het toegestaan dat clubs weer gaan trainen, zij het in kleine groepjes. Dat betekent dat we de spelers vanaf dan weer op de club willen zien. We willen dat ze fit aan het nieuwe seizoen beginnen.”



Beluister hier de AD Voetbalpodcast over de impasse in de eredivisie en mogelijke oplossingen:

Omkleden

De geluiden die bij Sparta klinken, klinken bij veel clubs. Overal hebben medische en technische staf hun plannen wel klaar liggen. Moeilijkheidsgraad zit ‘m vooral in de praktische uitvoering ervan, ervaart ook VVV-coach Hans de Koning. ,,Waar moeten spelers zich omkleden, nu ze niet te dicht op elkaar kunnen zitten? Hoe bouw je op naar het nieuwe seizoen als je niet eens weet wanneer dat nieuwe seizoen begint? Hoe breng je als trainer je oefenstof over als je maximaal met zijn drieën bij elkaar mag staan?”, stelt De Koning, van wie komende week bekend wordt dat hij nóg een seizoen in Venlo blijft. ,,Het klinkt allemaal heel simpel, ‘we gaan weer trainen’. Alleen: zo simpel is het niet. Geen club heeft een pasklaar antwoord.”

Neem de buitenlandse spelers, van wie het gros nu in eigen land verblijft. In het geval van VVV komen de meesten van hen uit Duitsland. De Koning: ,,Wanneer die jongens de grens over zijn geweest en ze gaan vervolgens terug, moeten ze eerst weer een poos in quarantaine. Hoe ga je daarmee om? En wat te denken van oefenduels in de voorbereiding op het nieuwe seizoen? Mogen die straks, wanneer de maatregelen mogelijk versoepeld zijn, worden gespeeld? En zo zijn er nog talloze vragen.” Voor Jordy Zuidam, technische baas bij FC Utrecht, reden om eerst de meeting van morgen met de KNVB af te wachten. Volgens hem is er nog teveel onduidelijk.

Omvallen

Al zal die onduidelijkheid de komende maanden wel blijven, beseft Van Stee. Ook wat zijn eigen takenpakket betreft. Hoeveel budget heeft hij straks nog, nu talloze sponsoren de financiële dood in de ogen kijken? Ter illustratie: topclub PSV zakt komend seizoen mogelijk van zeventig naar circa 45 miljoen euro in begroting. Bij Sparta, nu werkend met een budget van elf miljoen euro, is een vergelijkbaar scenario waarschijnlijk. Al weet Van Stee daarover nog niets. ,,Wat ik wel weet, is dat er clubs gaan omvallen”, zegt hij.



,,Als dat in België gebeurt, als daar in Duitsland sprake van is, dan zou het gek zijn als het in Nederland niet zo zou zijn. Ik verwacht daarom dat clubs heel lang zullen wachten totdat ze nieuwe spelers gaan halen. Niet alleen omdat ze zelf in financiële onzekerheid zitten, ook omdat er straks heel veel spelers op de markt komen. Geduld; dat zullen we als technisch directeuren moeten betrachten voorlopig.”

