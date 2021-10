Waterdichte Ajax-defensie bedient cijferfetisjisten op de wenken

Door Johan Inan



Voor het eerst in vijf jaar kan Ajax vanavond tegen Heracles in vier opeenvolgende uitwedstrijden ‘de nul’ houden. Zo stabiel als nu oogde de defensie van Amsterdammers nauwelijks eerder deze eeuw. In de eerste tien weken van dit eredivisieseizoen kwam zelfs geen enkele aanvaller of middenvelder tot scoren tegen Ajax. De kampioen hield al acht keer het doel schoon en overlegt het beste doelsaldo (37-2) sinds 1995.



Waar de ploeg van Louis van Gaal destijds ook alle tien de duels won, struikelde het elftal van Erik ten Hag tweemaal. Opvallend is dat daar in beide gevallen een uithaal van een verdediger in de slotfase aan voorafging. Robin Pröpper hielp Twente langszij (1-1), terwijl ook het lage schot met links waarmee FC Utrecht-linksback Django Warmerdam Ajax de eerste nederlaag in dertig eredivisieduels toediende, houdbaar leek. Bij die ene tegengoal in de Champions League, in Lissabon (1-5), blunderde doelman Remko Pasveer opzichtig.