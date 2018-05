‘We lopen hier dan wel achter, maar dat is onze kracht’

PSV onder Ajax en Feyenoord wat de kijkcij­fers betreft

16 mei Hoewel het dit seizoen glansrijk kampioen werd, moet PSV het op het gebied van kijkcijfers doen met een derde plek in de eredivisie. Dat blijkt uit cijfers van betaalzender FOX Sports, dat de uitzendrechten in Nederland in handen heeft.