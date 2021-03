‘We vinden het verschrikkelijk, maar we hoeven hier toch niet met tranen te staan?’

De Boer vond dat Oranje niet van Turkije had hoeven te verliezen. ,,Je weet dat ze loeren op de omschakeling. De eerste goal is daar een voorbeeld van’’, zei De Boer bij de NOS. ,,De Turken hoeven ook niet te klagen over geluk. Zoals dat ze geen penalty tegen kregen en daarna scoren met een puntertje via de tegenstander.’’

De bondscoach vond de eerste helft niet goed. ,,We maakten te veel fouten en het tempo kon wel hoger. Het lijkt alsof je niet agressief bent, maar het was moeilijk om erdoor heen te komen. De spelers deden zeker hun uiterste best, daar lag het zeker niet aan. We kregen wel twee opgelegde kansen van Malen die niet hard genoeg schoot en de kopbal van De Ligt, die net niet over de lijn was volgens de arbitrage. Na de rust had ik nog de overtuiging dat we hier met een gelijkspel weg konden komen. We moeten nu onze rug rechten. Het is een slecht begin. Ik weet dat we veel beter moeten en kunnen.”