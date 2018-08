Wedstrijd om Johan Cruijff Schaal al na 26 seconden gestaakt door vuurwerk op veld

De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord moest al in de eerste minuut even worden stilgelegd. Vanuit het vak waar de Rotterdamse aanhangers werd vuurwerk op het veld gegooid. Vanwege de rookontwikkeling kon even niet worden gevoetbald.