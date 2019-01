Wedstrijden Cambuur en FC Dordrecht vanavond afgelast

Ten Hag houdt vertrouwen in grillige Lamprou

15:52 Als André Onana nog niet fit was geweest, zou Erik ten Hag zondag tegen Feyenoord Kostas Lamprou opnieuw opstellen. De trainer van Ajax zei vrijdag in zijn vooruitblik op de topper in De Kuip dat hij het vertrouwen in de Griekse reservedoelman na de 4-4 tegen sc Heerenveen niet is kwijtgeraakt.