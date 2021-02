Week van crisisgesprekken en videobeelden voor Letsch: Vitesse moet ommekeer bewerkstelligen

Vitesse is na een reeks van vier duels met één schamel punt teruggezakt naar de vierde plaats in de eredivisie. Letsch stelt ‘niet geobsedeerd te willen kijken naar de stand op de ranglijst’. Maar de druk is ontegenzeggelijk toegenomen in het Arnhemse kamp.

,,We hebben in de voorbije maanden en mooie basis gelegd”, zegt de coach. ,,Maar we moeten nu ook in de komende maanden presteren. Anders blijft er niets over.”

KNVB-beker

Vitesse heeft belangen in de competitie. Voor deze speelronde in de eredivisie geldt PSV-Vitesse als de topper. Maar het gewicht van de kraker valt in het niet bij de importantie van het toernooi om de KNVB-beker. Dát is het speerpunt van het seizoen voor de Arnhemse club.

Het bekerticket betekent de garantie van groepswedstrijden in de Europa Cup, of dat nu de Europa League is of de nieuwe Conference League. De Arnhemse club wacht op 2 maart in de halve finale tegen VVV. Dat is nu even de wedstrijd van het jaar.

,,We hebben deze week met de groep gesproken. Met spelers individueel. Er is naar beelden van de wedstrijden gekeken. Er staan nog twaalf competitiewedstrijden op de rol. En hopelijk twee bekerwedstrijden. Dit is de tijd dat Vitesse er moet staan. En daarvan is iedereen doordrongen. NIet alleen PSV telt nu. Ik kijk ook verder vooruit.”

Volledig scherm Matus Bero op de training van Vitesse. © Pro Shots / Paul Meima

Eenheid en passie

Letsch wil Vitesse zien zoals in de zomermaanden en de herfst. ,,Opererend als een eenheid”, stelt hij. ,,Sterk in de pressing en omschakeling. Overtuigend. Fysiek top, compact spelend en vol passie. Als een team staand als één blok. Ik wil niet voortdurend de lange bal zien. We hebben daarop getraind. Dat wil ik tegen PSV, ongeacht de uitslag, ook terugzien.”

Vitesse treft met PSV een lotgenoot. De club uit Eindhoven worstelt ook. De Brabantse eredivisionist torst de 4-2 nederlaag in de Europa League bij Olympiakos ook nog mee.

,,Maar PSV is wel de favoriet”, zegt Letsch. ,,Laten we niet vergeten dat we tegen een topclub spelen.”

Naaldentherapie voor Tannane

Letsch beschikt over een volledig fitte selectie. Matus Bero keert zodoende terug en Oussama Tannane kan starten. De Marokkaanse international is onder andere met een therapie met naalden hersteld van een hamstringblessure. ,,Ik ben er tegen FC Twente (afgelopen weekeinde, 2-0 verlies, LL) op tijd uitgestapt”, zegt de spelmaker.

Rest de vraag wat het aanvalsduo wordt. Armando Broja heeft de voorbije weken absoluut niet overtuigd. Oussama Darfalou is dan de logische keuze in Eindhoven.

Volledig scherm In de aanval kondigt zich een wissel aan. Oussama Darfalou (links) lijkt tegen PSV de voorkeur te krijgen boven Armando Broja (rechts). © ANP