Welke club degradeert? Vier Brabanders en een ‘halve’ doen een voorspelling

Hans Mulder (RKC, 23 punten)

,,Ik bespeur totaal geen paniek bij ons. Alle neuzen staan dezelfde kant op. We zijn niet in een dalende lijn, al was de laatste wedstrijd tegen Sparta niet goed genoeg. Of ons restprogramma er wat lichter uitziet dan dat van de concurrenten? Dat is maar hoe je het bekijkt. Wij spelen onze beste wedstrijden juist tegen ploegen als FC Utrecht en FC Twente, die zelf ook willen aanvallen. Tegen directe concurrenten hebben wij het vaak lastiger. Wat kan helpen is een andere speelwijze, een plan B, voor dat soort wedstrijden. Daar zijn we wel mee bezig. Misschien wat eerder de lange bal hanteren. Maar ik denk echt dat wij weg kunnen blijven van de onderste drie plekken als we van onze eigen kwaliteiten uitgaan.”