Welke club promoveert vanavond naar de eredivisie? Dit zijn de scenario’s voor de vier kanshebbers

OntknopingVanavond staat de laatste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie op het programma. Het kampioenschap is inmiddels beslist in het voordeel van SC Cambuur, maar de strijd om plek twee is nog altijd in volle gang. Maar liefst vier clubs maken nog aanspraak op de tweede plaats en dus directe promotie naar de eredivisie. Dit zijn de scenario’s.

De Graafschap

De Graafschap heeft vanavond de beste uitgangspositie. De Superboeren staan op de gewenste tweede plaats, met een voorsprong van minstens twee punten op de concurrentie. De Graafschap speelt vanavond thuis tegen Helmond Sport, dat tiende staat. Een overwinning is genoeg voor directe promotie. Toch moet De Graafschap oppassen. Het heeft het slechtste doelsaldo van alle vier de kanshebbers, dus een gelijkspel kan desastreus zijn. In dat geval kunnen twee clubs op de valreep nog over de ploeg uit Doetinchem heen.

Go Ahead Eagles

Eén van die clubs is Go Ahead Eagles. De ploeg uit Deventer staat derde met twee punten achterstand op De Graafschap. Vanavond staat een lastige uitwedstrijd tegen Excelsior op het programma voor de ploeg van Kees van Wonderen. Omdat Go Ahead een veel beter doelsaldo heeft dan zijn twee grootste concurrenten, biedt een gelijkspel van De Graafschap kansen. In dat geval is winst tegen Excelsior voldoende voor rechtstreekse promotie, tenzij er hele gekke dingen gebeuren.

Almere City

Deze gekke dingen zouden dan vanuit Almere moeten komen. Almere City heeft evenveel punten als Go Ahead, maar het doelsaldo is een flink stuk minder. Go Ahead staat op +36, terwijl Almere het met +27 moet doen. Als De Graafschap punten verspeelt en Go Ahead wint, wordt directe promotie een lastig verhaal voor Almere. De Flevolanders zouden dan een monsterscore moeten neerzetten thuis tegen Jong PSV om een achterstand van negen doelpunten op Go Ahead goed te maken.

Een aannemelijker scenario is dat zowel Go Ahead als De Graafschap punten verspeelt en Almere City wel wint. In dat geval heeft Almere op zijn beurt weer een gunstig doelsaldo ten opzichte van De Graafschap. De Superboeren staan namelijk op +20. Als de grootste kanshebbers zich verslikken in hun tegenstanders, is Almere de lachende derde en promoveert het voor de eerste keer naar de eredivisie.

NAC Breda

NAC heeft niets minder dan een wonder nodig wil het vanavond een promotiefeestje kunnen vieren. De ploeg uit Breda heeft drie punten achterstand op De Graafschap en twee op Go Ahead en Almere City. Deze drie clubs moeten allemaal punten laten liggen en De Graafschap moet zelfs verliezen om de Parel van het Zuiden nog hoop te geven.

Daar komt bij dat NAC het vanavond tegen de kersverse kampioen op moet nemen. NAC reist naar het hoge noorden om uit bij Cambuur voor zijn laatste kans te vechten. Als NAC vanavond wint en De Graafschap verliest, komen de twee ploegen op eenzelfde puntentotaal. NAC heeft echter een veel beter doelsaldo en dus gaat het in dat geval over De Graafschap heen.

Omdat NAC maar één punt achterstaat op Go Ahead en Almere is een gelijkspel van deze twee clubs voldoende voor rechtstreekse promotie naar de eredivisie. De kans dat de drie clubs boven NAC allemaal uitglijden, lijkt echter klein, waardoor de play-offs bijna onvermijdelijk zijn voor NAC. In die play-offs strijden de nummer drie tot en met acht samen met de nummer zestien van de eredivisie na het reguliere seizoen om het laatste startbewijs.

Volg de ontknoping in de Keuken Kampioen Divisie vanavond in een liveblog op onze site!