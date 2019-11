Welke eredivisietrainer heeft het grootste probleem?

PollBij VVV viel deze week het doek voor Robert Maaskant, maar niet alleen in Venlo zijn de sportieve problemen groot. In de eredivisie staan wel meer trainers onder druk. Wie moet zich de meeste zorgen maken?

Mark van Bommel

Na de 2-1 nederlaag bij Willem II is Van Bommel met een rotgevoel aan de interlandbreak begonnen. Ook al omdat hij na de sof in Tilburg door het stof moest vanwege de soap rond de gepasseerde Jeroen Zoet. Kan Van Bommel de vrije val stoppen bij PSV, dat al zes wedstrijden op rij niet won en de landstitel kan vergeten? Zelf denkt hij van wel: ,,Ik ga echt niet opstappen hoor.''

Leonid Sloetski

Bij Vitesse is de druk op Sloetski de laatste weken flink toegenomen. De zo goed gestarte Arnhemmers zijn het spoor bijster. Vitesse verloor de laatste drie duels van ADO, Emmen en FC Groningen. ,,Het is heel moeilijk om een verklaring te geven voor deze situatie’’, zegt de Rus, die in zijn eerste seizoen Europees voetbal misliep. ,,We moeten hoe dan ook keihard blijven werken.’’



John Stegeman

PEC Zwolle leed afgelopen zondag bij FC Twente zijn vijfde uitnederlaag op rij en is inmiddels afgezakt naar de zestiende plaats. Trainer Stegeman, begin dit seizoen in opspraak geraakt omdat hij met te veel drank op een ongeluk veroorzaakte, ligt onder vuur. Hij voelt echter nog steun en vreest niet voor zijn baan. ,,Mij ontslaan zou ik ook opportunistisch vinden'', zegt hij.

Fons Groenendijk

ADO werd de afgelopen twee seizoenen onder Groenendijk keurig zevende en negende. Maar met een kwalitatief mindere selectie staan de Hagenaars maar net boven de degradatiestreep. ,,Het is een cliché, maar we moeten nu dicht bij elkaar blijven en hard werken’’, sprak Groenendijk na de nederlaag bij Fortuna. ,,Dat is de enige manier om hier weg te komen.’’



Fred Grim

Na de 3-2 nederlaag bij Feyenoord hadden ze bij RKC het gevoel dat er meer in gezeten had. Niet voor het eerst dit seizoen. ,,We hebben laten zien dat we een team hebben dat niet onderaan hoeft te staan in te staan in de eredivisie’’, sprak trainer Fred Grim, die veel complimenten krijgt voor het voetbal van zijn ploeg. Maar met vier punten uit dertien duels staat RKC wel stijf onderaan.