Wereldberoemde voetbalmakelaar Mino Raiola (54) overleden: ‘Hij heeft tot het laatst gevochten’

Engelsman heeft leiding over Feyenoord-Olympique Marseille

De eerste wedstrijd in de halve finale van de Conference League tussen Feyenoord en Olympique Marseille staat onder leiding van een Brit. De Engelsman Michael Oliver werd door de UEFA aangesteld om de donderdagavond in de Kuip in goede banen te leiden. De wedstrijd in Rotterdam is uitverkocht.

26 april