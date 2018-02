Werk aan de winkel voor Ten Hag

Ajax worstelde vorige week nog tot diep in blessuretijd met NAC Breda (3-1) en brak woensdagavond pas in de slotfase het verzet van Roda JC (4-2). ,,Tegen NAC begonnen we slecht, tegen Roda JC vond ik ons behoorlijk goed en tegen FC Twente speelden we de eerste 20 tot 25 minuten zelfs uitstekend. Uiteindelijk moeten we dat 90 minuten brengen", zei Ten Hag.

,,Na 25 minuten werden we slordiger en legden we te weinig tempo in de wedstrijd", oordeelde de opvolger van Marcel Keizer. ,,Ik vond ons over de linkerkant voor gevaar zorgen. Op rechts wat minder, daarom bracht ik Kristensen en liet ik Ziyech meer van rechts komen. Veltman ging centraal verdedigen en het was lullig dat hij betrokken was bij die tegentreffer. Dat mag niet gebeuren. Maar we kregen ook een strafschop omdat Ziyech anders ging spelen."