West Ham biedt Depay optie op terugkeer naar Engeland, Barça verhuurt Nico

Cillessen wilde ‘goedkeu­ring’ Van Gaal voor transfer naar NEC: ‘Missen EK is nog een vervelend puntje’

Doelman Jasper Cillessen kan zondag in de uitwedstrijd tegen FC Volendam zijn officiële rentree maken voor NEC. ,,Als de trainer het goed vindt, speel ik”, zei de 33-jarige Oranje-international bij zijn presentatie. Cillessen is nu officieel gepresenteerd in Nijmegen, nadat dat enkele keren was uitgesteld doordat het afronden van de laatste details met zijn oude club Valencia wat langer duurde.

9 augustus