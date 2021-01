Wie bij AZ geeft Calvin Stengs eens een schop onder zijn reet?

Kindervoetbal, zei Ronald de Boer bij ESPN over AZ. Precies, schreeuwde ik naar de Rotterdammer - uit het programma Verborgen Verleden weten we dat oud-Ajacied De Boer Rotterdamse roots heeft.



Maar AZ, daar wil ik het even over hebben. Toen ik Ajacied Dusan Tadic zag uitblinken en strijden tegen PSV moest ik aan zijn collega-linkspoot Calvin Stengs denken. Een dag eerder liep het begenadigde talent van AZ de kantjes eraf tegen PEC Zwolle. En ja hoor, die slapjanussen uit Alkmaar presteerden het voor de zevende keer dit seizoen: gelijkspelen.



Ze denken nog steeds aan de titel, zei aanvoerder Teun Koopmeiners. Nóg zo'n in aanleg fijne voetballer. Iets meer karakter in zijn donder dan Stengs, maar Koopmeiners deelt in de malaise. Mijn bewondering voor die jongen begint om te slaan in medelijden.