Wie doet bij Feyenoord water bij de wijn, de trainer of de spelers?

Samenvatting Onmachtig ADO met ruime cijfers onderuit bij FC Groningen

27 januari Het zijn zware tijden voor Ruud Brood en ADO. In verliespunten zakten de Hagenaars vanavond onder de rode streep na een kansloze nederlaag van 3-0 in en tegen Groningen. De ploeg van trainer Danny Buijs had in eigen huis helemaal niets te duchten van ADO Den Haag, dat slechts één keer op doel schoot: 3-0.