Wie gaat Europa in? Deze speelronde kan allesbeslissend zijn

21 van 22 goals Geen speler in Europa scoort vaker uit standaard­si­tu­a­ties dan Koop­meiners

13 januari Teun Koopmeiners scoorde vorig seizoen elf keer en was dit seizoen ook al elf keer trefzeker. De 22-jarige aanvoerder van AZ maakte 21 van die 22 goals uit een vrije trap, penalty of hoekschop. Vanavond was het in de topper tegen PSV (1-3 winst) weer raak vanaf de strafschopstip en daarna scoorde hij nog met een fraai hakje uit een hoekschop van Jesper Karlsson.