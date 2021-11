Wie gooit straks bij de KNVB een lijntje uit naar Löw, Ten Hag of Guardiola?

Door Maarten Wijffels



1. Wat laat Hoogma achter in Zeist?

Letterlijk een stoel die tot aan zijn aantreden in 2018 niet of slechts één keer kortstondig bezet was binnen de KNVB. Waar de profclubs sinds jaar en dag met technisch directeuren werken, deden ze het in Zeist lang zonder. Er waren wel technisch managers actief, onder wie Jelle Goes en Mo Allach, maar die zetelden niet officieel in de directie en stelden bijvoorbeeld niet de bondscoach voor Oranje aan.



Dat veranderde met Hans van Breukelen, in 2016 de eerste ‘TD’ bij de bond. Hij sneuvelde echter al na één jaar. Hoogma zwaait straks af na vier jaar. Hij zal straks niet zijn eigen opvolger aanstellen, maar denkt wel mee in die opvolging, zo maakte de KNVB dinsdag in een persbericht bekend.