Wie is AZ-trainer Pascal Jansen? ‘Hij sliep onder het toneel als zijn moeder optrad met Spooky and Sue’

Door Nik Kok



Op de vraag wat hij dan voor trainer is, antwoordde Pascal Jansen zondag na zijn eerste wedstrijd als hoofdtrainer van een eredivisieclub: ,,Ik ben een allrounder.” Die summiere omschrijving krijgt wellicht de komende maanden wat meer gestalte als hij in de schijnwerpers staat van de zelfbenoemde vierde topclub van Nederland. Sowieso donderdag in Kroatië al, als AZ de allesbeslissende wedstrijd speelt tegen HNK Rijeka.



Maar tot die tijd moeten we het doen met mensen die met hem gewerkt hebben tijdens de lange route die hij heeft afgelegd sinds zijn profcarrière werd gedwarsboomd door een knieblessure. Hij voetbalde in de jeugd van Ajax, AZ, Haarlem en Telstar en volgde daarna een lang langs verschillende clubs in verschillende functies. ,,Dit is mijn 28ste seizoen in het betaalde voetbal”, zei hij zondagmiddag als tegenwerping dat hij nog niet ervaren zou zijn.